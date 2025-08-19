Як пише видання AFP, Володимир Путін нібито погодився на зустріч із Володимиром Зеленський. Очільник Кремля хоче, аби спершу відбувся двосторонній саміт між ним та президентом України, а після цього – тристороння зустріч – за участі Трампа, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Путіна і Зеленського?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц першим вийшов до преси після багатосторонніх переговорів у Білому домі. Він повідомив, що зустріч Зеленського і Путіна має відбутися упродовж двох наступних тижнів. Місце зустрічі ще має бути узгоджено.

Водночас Мерц скептично оцінив ймовірність появи диктатора на двосторонньому саміті. Німецький канцлер сумнівається, що в очільника Кремля вистачить сміливості.

Також політик наголосив, що перемовини у Білому домі не лише виправдили очікування, а навіть перевершили їх.

"Ми чітко дали зрозуміти, що справжні переговори можуть відбутися лише за участю України", – заявив Мерц.

Окремо він підкреслив, що Україні не можна нав'язувати відмову від територій.

До слова, Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітися із Володимиром Путіним один на один без жодних попередніх умов на кшталт припинення вогню. Також президент України заявив, що саме із диктатором обговорюватиме територіальні питання.