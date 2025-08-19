Как пишет издание AFP, Владимир Путин якобы согласился на встречу с Владимиром Зеленский. Глава Кремля хочет, чтобы сначала состоялся двусторонний саммит между ним и президентом Украины, а после этого – трехсторонняя встреча – с участием Трампа, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин реально боится, – военный объяснил, почему резко начали говорить о "быстром мирном соглашении"

Что известно о встрече Путина и Зеленского?

Канцлер Германии Фридрих Мерц первым вышел к прессе после многосторонних переговоров в Белом доме. Он сообщил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение двух следующих недель. Место встречи еще должно быть согласовано.

В то же время Мерц скептически оценил вероятность появления диктатора на двустороннем саммите. Немецкий канцлер сомневается, что у главы Кремля хватит смелости.

Также политик отметил, что переговоры в Белом доме не только оправдали ожидания, а даже превзошли их.

"Мы четко дали понять, что настоящие переговоры могут состояться только с участием Украины", – заявил Мерц.

Отдельно он подчеркнул, что Украине нельзя навязывать отказ от территорий.

К слову, Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным один на один без предварительных условий. Также президент Украины заявил, что именно с диктатором будет обсуждать территориальные вопросы.