Як пояснив 24 Каналу військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, Путін намагається зафіксувати контроль над окупованими територіями через мирну угоду. За його словами, російський диктатор боїться подальших втрат і зростання тиску на фронті й у сфері санкцій.

Чому Кремль наполягає саме на мирній угоді?

Мусієнко наголосив, що Росія уникає формулювання "припинення вогню". Для Кремля це лише тимчасовий захід, який не дає юридичного закріплення окупованих територій.

Путін хоче зафіксувати для себе певні територіальні поступки з боку України,

– пояснив військовий.

За його словами, через мирну угоду Росія намагається закріпити контроль над окупованими землями та отримати для себе гарантії безпеки. Подібний сценарій дав би Москві шанс затягнути час і представити окуповані регіони як нову реальність.

Олександр Мусієнко зауважив, що Кремль прагне поспішити з домовленостями. Росія остерігається, що з часом Україна зможе відвоювати території або ситуація всередині Росії може різко змінитися.

Припинення вогню – це тимчасовий захід, замороження конфлікту. А далі ми, можливо, звільнимо ці території військовим шляхом, або стануться потрясіння в Росії, чого теж не можна виключати. Для України відкриється час, а Росія не хоче його давати,

– пояснив військовий.

Він підкреслив, що Москва сприймає нинішній момент як вікно можливостей. За його словами, навіть у Кремлі розуміють, що воно може швидко зачинитися під впливом різних обставин.

Чому Путін реально боїться?

Мусієнко зазначив, що російський диктатор боїться подальших втрат та зростання тиску. Україна посилює свої можливості на полі бою, а удари завдають шкоди військово-промисловому комплексу, нафтовій і нафтопереробній галузям Росії.

Путін реально боїться. Він остерігається того, що під тиском обставин буде вимушений поступатися все більше – через те, що Україна не здається, її далекобійні спроможності зростають і це завдає шкоди російській економіці та армії,

– зауважив військовий.

Крім того, санкції проти Росії та її партнерів, зокрема у співпраці з Індією щодо нафти, лише посилюють тиск. За словами Мусієнка, саме ці фактори змушують Кремль поспішати з мирною угодою.

Питання гарантій безпеки

За словами Олександра Мусієнка, Кремль може використати переговори для висунення умов щодо гарантій безпеки. Росія може заявляти про готовність не нападати на Україну чи країни Європи, але при цьому вимагатиме обмежень для НАТО та Києва.

Я практично впевнений, що Путін може ставити питання і гарантії безпеки Росії. Він хоче гарантії, що НАТО та Україна не будуть нападати на Росію,

– пояснив військовий.

Він звернув увагу, що під визначенням "Росія" Кремль може мати на увазі й окуповані території. Це створює ризики для України, адже Москва прагне закріпити свій контроль і добитися поступок щодо вступу України до НАТО.

