Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі.

Вибори відбудуться лише тоді, коли людям буде безпечно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до проведення виборів, однак вони можуть відбутися лише у безпечних умовах. Головною умовою для цього є перемир’я на фронті, яке гарантуватиме громадянам можливість вільно й безпечно реалізувати своє право голосу.

Зеленський нагадав, що в умовах воєнного стану вибори в Україні проводитися не можуть. Водночас він підкреслив: влада відкрита до організації виборчого процесу, щойно з’являться відповідні передумови.

Ми відкриті для проведення виборів. Але вони повинні проходити у безпечних умовах,

– наголосив президент.

За його словами, сьогодні першочерговим завданням для держави є захист українців від щоденних атак російської армії.