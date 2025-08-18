Російський політтехнолог Аббас Галлямов зазначив у розмові з 24 Каналом, чому Кремль продовжує обстріли України. Також він пояснив, чи важлива Путіну думка Трампа щодо його атак на українську територію.

Читайте Влучання "Шахеда" в будинок, люди під завалами: що відомо про атаку на Харків 18 серпня

Якій аудиторії намагається догодити Путін?

Галлямов підкреслив, що удари по українських містах і селищах – це зовсім не меседж США. Путін був задоволений, якби про обстріли знали тільки росіяни, а у США не помічали б їх.

Однак так зробити не виходить, тому доводиться обирати. І для нього показати своїм, що він нібито є крутим, важливіше, ніж продемонструвати Трампу, що налаштований на мирне врегулювання,

– зауважив політтехнолог.

Путін вважає, що якраз з Трампом він зможе домовитися за допомогою, наприклад, спецпосланника Стів Віткоффа чи по інших каналах, використавши певні поступки. Але очільнику Кремля важливо, за словами Галлямова, щоб ніхто не посмів навіть подумати щось неповажне щодо нього.

У Путіна є стратегічна проблема. Перемоги, яку він мав здобути за "2 – 3 дні", у нього немає вже понад три роки. І ця фундаментальна проблема підточує його легітимність в очах аудиторії, на яку він орієнтується – z-ників, силовиків, бюрократичний апарат,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський відреагував із Вашингтону на російські обстріли України 18 серпня. Президент наголосив, що "ворог абсолютно свідомо цілить по українцях, убиваючи їх". Він додав, що це здійснюється на фоні "розмов світових лідерів". За словами Зеленського, це був абсолютно показовий і цинічний російський удар.

Тому, на думку політтехнолога, він компенсує відсутність сили жорстокістю, припускаючи, що звинуватити у слабкості того, хто не може перемогти, легко. А того, хто не може перемогти, але при цьому надзвичайно жорсткий, – не вийде. Мовляв, як він може бути слабким, якщо він безжальний.

Тому, коли на Путіна дивиться z-аудиторія, то розуміють, що краще його не критикувати. Важко уявити, що може зробити, той, хто так розправляється з дітьми, з тими, кого вважатиме нелояльними до нього. Достатньо згадати долю Євгена Пригожина,

– нагадав Аббас Галлямов.

Щодо реакції Трампа, то Путін усвідомлює, що президенту США інформують про російські обстріли України. Про це 18 серпня в Білому домі, як припустив він, буде говорити Володимир Зеленський і європейські лідери.

Путін розуміє, що в цілому це працює проти нього, але це неминуче зло, з яким йому доводиться миритися. Це питання вибору політичних пріоритетів.

Що відомо про обстріли України 18 серпня?