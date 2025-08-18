Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Зверніть увагу Серед загиблих – двоє дітей: кількість жертв і постраждалих у Харкові зросла

Що відомо про атаку на Україну 18 серпня: як відпрацювала ППО?

З 21:00 17 серпня росіяни атакували Україну 4 балістичними ракетами "Іскандер-М". Райони пусків – Таганрог, Міллерово та Курськ.

Окрім того, запустили 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також мис Чауда в окупованому Криму.

Черговий повітряний напад терористів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– заявили Повітряні сили.

Також повідомили, що зафіксовано влучання російських ракет і ударних безпілотників на 25 локаціях у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

Скільки російських дронів збили 18 серпня / Інфографіка Повітряних сил