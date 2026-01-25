На Буковині працювали сили ППО. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Що відомо про атаку по Чернівецькій області?

За даними моніторингових ресурсів, в область з Тернопільщини залетіли щонайменше два "Шахеди". Сюди вони заходили з Хмельниччини. Згодом Повітряні сили уточнили: щонайменше один БпЛА рухається на Чернівці з півночі. За деякий час над містом зафіксували ще один.

Місцеві телеграм-канали заявили про роботу ППО. Водночас протиповітряній обороні подякував голова ОВА Осипенко. Крім того, він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Не знімайте роботу ППО та не публікуйте ці матеріали в соцмережах і не передавайте стороннім особам для поширення. У разі виявлення уламків збитих ворожих об'єктів – не наближайтеся. Негайно повідомте поліцію та ДСНС,

– додав чиновник.

Наразі інформації про наслідки немає. Моніторингові ресурси писали, що два БпЛА вдалося збити. Станом на 0:26 в Чернівецькій області було чисто. Також на Заході, включно з Чернівецькою областю, почалися відбої.