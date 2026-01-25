На Буковине работали силы ПВО. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.
Что известно об атаке по Черновицкой области?
По данным мониторинговых ресурсов, в область с Тернопольщины залетели по меньшей мере два "Шахеда". Сюда они заходили из Хмельницкой области. Позже Воздушные силы уточнили: по меньшей мере один БпЛА движется на Черновцы с севера. Через некоторое время над городом зафиксировали еще один.
В то же время председатель ОВА Осипенко призвал местных жителей находиться в укрытиях. Также он поблагодарил сила ПВО.
Не снимайте работу ПВО и не публикуйте эти материалы в соцсетях и не передавайте посторонним лицам для распространения. В случае обнаружения обломков сбитых вражеских объектов – не приближайтесь. Немедленно сообщите в полицию и ГСЧС,
– добавил чиновник.
Сейчас информации о последствиях нет. Мониторинговые ресурсы писали, что один БпЛА удалось сбить.