На Буковине работали силы ПВО. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

Актуально Непрерывный террор "Шахедами" продолжается: раздавались взрывы, тревога добралась уже до Запада

Что известно об атаке по Черновицкой области?

По данным мониторинговых ресурсов, в область с Тернопольщины залетели по меньшей мере два "Шахеда". Сюда они заходили из Хмельницкой области. Позже Воздушные силы уточнили: по меньшей мере один БпЛА движется на Черновцы с севера. Через некоторое время над городом зафиксировали еще один.

В то же время председатель ОВА Осипенко призвал местных жителей находиться в укрытиях. Также он поблагодарил сила ПВО.

Не снимайте работу ПВО и не публикуйте эти материалы в соцсетях и не передавайте посторонним лицам для распространения. В случае обнаружения обломков сбитых вражеских объектов – не приближайтесь. Немедленно сообщите в полицию и ГСЧС,

– добавил чиновник.

Сейчас информации о последствиях нет. Мониторинговые ресурсы писали, что один БпЛА удалось сбить.