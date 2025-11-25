Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной государственной администрации Руслана Запаранюка и мониторинговые каналы.

Какова причина воздушной тревоги на Буковине?

Ориентировочно в 08:25 на территории Черновицкого, Вижницкого и Днестровского районов объявили воздушную тревогу из-за движения беспилотника мимо Молдовы, который двигался в направлении Черновицкой области.

Пара БпЛА гуляет по территории Молдовы недалеко от столицы Кишенев,

– пишут мониторы.

Министерство обороны Молдовы утром во вторник, 25 ноября, сообщило пограничной полиции о пролете воздушным пространством Молдовы дрона-камикадзе типа "Шахед" в южном регионе страны.

По данным ведомства, БпЛА зафиксировали на направлении Виноградовка – Вулканешты, после чего цель продолжила движение в сторону границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаш, район Кагул, и Вадул-луй-Исак

По предварительной информации, затем он пересек границу, войдя в воздушное пространство Румынии.

