Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной государственной администрации Руслана Запаранюка и мониторинговые каналы.
Какова причина воздушной тревоги на Буковине?
Ориентировочно в 08:25 на территории Черновицкого, Вижницкого и Днестровского районов объявили воздушную тревогу из-за движения беспилотника мимо Молдовы, который двигался в направлении Черновицкой области.
Пара БпЛА гуляет по территории Молдовы недалеко от столицы Кишенев,
– пишут мониторы.
Министерство обороны Молдовы утром во вторник, 25 ноября, сообщило пограничной полиции о пролете воздушным пространством Молдовы дрона-камикадзе типа "Шахед" в южном регионе страны.
По данным ведомства, БпЛА зафиксировали на направлении Виноградовка – Вулканешты, после чего цель продолжила движение в сторону границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаш, район Кагул, и Вадул-луй-Исак
По предварительной информации, затем он пересек границу, войдя в воздушное пространство Румынии.
Что известно о ночной атаке?
Ночью в Киеве слышали взрывы. Туда летели, предварительно, все ракеты, как "Калибры", так и "Кинжалы". Столицу также атаковала баллистика. Также с разных направлений продолжалась атака ударных дронов-камикадзе.
Враг нанес удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам региона. В Белой Церкви, в частности, повреждений получил 4-этажный жилой дом, 46 человек эвакуировали.
Под прицелом врага был в том числе и Святошинский район Киева. Там зафиксировали разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.