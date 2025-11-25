Кроме того, под завалами одного из нежилых помещений могут быть люди. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Какие последствия вражеской атаки?

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирные города Украины. Под прицелом врага 25 числа был в том числе и Святошинский район Киева.

Там зафиксировали разрушения в нежилом помещении.

По предварительной информации, под завалами могут быть люди,

– сообщил Виталий Кличко.

Он также добавил, что на место попадания направляются экстренные службы.

Что известно об обстреле Киева?