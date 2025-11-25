Об этом информирует Киевская ГВА. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха БпЛА и ракетами: какие области под угрозой

Что известно о жертвах и пострадавших в Киеве от массированной атаки 25 ноября?

Воздушную тревогу в Киеве и вообще по всей Украине ночью объявили из-за массированной комбинированной воздушной атаки российской армии. Враг применил баллистику, ударные БпЛА, крылатые ракеты типа "Калибр" и, похоже, даже "Кинжалы".

Эпицентром удара всех средств воздушного нападения был Киев. После отбоя тревоги власти и ГСЧС сообщили о первых подтвержденных последствиях.

Что касается пострадавших: известно о 7 таких, из них 2 пришлось госпитализировать. К сожалению, один человек погиб.

В целом, есть попадания в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Работники ГСЧС спасли 18 человек, из них 3 детей.

У Печерском районе было попадание в 22-этажку с разрушениями и пожаром. Оттуда эвакуировали и спасли 1 маломобильного человека.

районе было попадание в 22-этажку с разрушениями и пожаром. Оттуда эвакуировали и спасли 1 маломобильного человека. У Днепровском районе враг попал в 9-этажку, там также произошли разрушения и пожар. Именно здесь погиб человек, еще 5 пострадали, а 17 удалось спасти.

районе враг попал в 9-этажку, там также произошли разрушения и пожар. Именно здесь погиб человек, еще 5 пострадали, а 17 удалось спасти. Еще в Днепровском районе было попадание в двухэтажное здание, а в Дарницком обломки упали на открытой территории частного сектора.

Пришлось спасать многих людей во время массированной атаки на Киев / Фото ГСЧС

Последствия этой атаки ужасны. К сожалению, "мы воюем с террористами, которые сознательно применяют средства поражения через гражданские города". Так справедливо замечал в разговоре с 24 Каналом бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

Какие последствия в Киевской области?