Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что враг не имеет четкого графика атак, постоянно ищет слабые места в обороне и может использовать обстрелы как инструмент шантажа для навязывания невыгодных условий мира.
Как Россия выбирает цели для массированных атак?
У врага нет проблем с применением любых средств.
Мы воюем с террористами, которые сознательно применяют средства поражения через гражданские города, где даже работа ПВО приводит к разрушениям и жертвам. Поэтому нет разницы, бьют ли россияне по энергетике, или по военным объектам,
– отметил Храпчинский.
Противник выбирает один регион, собирает максимум разведданных о нем и планирует удары с учетом украинских возможностей по обороне. Поэтому атаки происходят поэтапно: сначала один город, например Киев, потом запад и восток Украины.
"Только разведка может условно предсказать, куда будет нанесен удар. В начале обстрела становится понятно, где будет концентрация атаки, но это может быть и обманом – враг пытается растянуть наши силы ПВО. Россия надеется сломать украинцев, ошибочно проецируя на нас собственную логику. Но мы уже четвертый год держим оборону, переживаем блэкауты и не отказываемся от свободы", – подчеркнул Храпчинский.
Что известно о последствиях российских атак на Украину?
- Россия атаковала Харьков беспилотниками, вызвав взрывы и разрушения, в частности в Шевченковском и Салтовском районах. В результате удара погибли люди, повреждены жилые дома и инфраструктура.
- Россия уничтожила одну из последних электростанций в Черниговской области, сообщает The Guardian.
- В результате российской атаки по Тернополю погибли 33 человека, ранены 94, спасены 46 человек, а 6 считаются пропавшими без вести. Кроме того, найдены фрагменты тела, личность которых еще устанавливают.