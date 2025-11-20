В результате этого погибли по меньшей мере 26 человек, еще более 90 получили ранения. Что известно о жертвах российской атаки – сообщает 24 Канал.
Кто погиб в результате российской атаки на Тернополь?
- Руслан Бобик
В результате российской атаки на Тернополь погиб Руслан Бобик – студент группы АТ-301 Технического колледжа ТНТУ имени Ивана Пулюя. Ему было всего 17 лет. Парень, которого в колледже знали как хорошего, искреннего и очень жизнерадостного, стал еще одной невинной жертвой войны.
Преподаватели, друзья и вся община учебного заведения не могут оправиться от потери. Его куратор, Ирина Онищук, вспоминает, каким Руслан был в жизни. И говорит, что дети не могут прийти в себя. Куратор добавляет, что "за ним плачет весь колледж".
Отметим, что в то утро, когда прозвучала воздушная тревога, она сразу написала студентам и отдельно родителям, чтобы удостовериться, что все в безопасности. Через час ей позвонила мама Руслана и сказала, что парня больше нет.
Руслан очень любил автомобили, моторы – он знал о них буквально все. Вот такой технарь – от и до. Был инициативным, добрым, искренним, веселым, жизнерадостным. Легко находил общий язык со всеми. У него было много друзей не только в группе, но и по всему колледжу. Он каждое утро приходил и всегда спрашивал, как дела,
– вспоминает Ирина.
Она также добавляет, что Руслана знали все. Он был душой колледжа – участвовал в спортивных соревнованиях, ездил в детские дома к Николаю, помогал в волонтерских сборах для ВСУ. Всегда был первым, кто вызывался.
Российская атака на Тернополь: коротко о главном
В Нацполиции заявили, что по состоянию на 20:30 19 ноября в результате российской атаки на Тернополь погибли 26 человек, среди которых трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе 18 детей.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в многоквартирные жилые дома в Тернополе попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: шести Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и четырех Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Враг запустил эти ракеты из Вологодской и Астраханской областей.
Сейчас в городе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажке, под завалами еще могут находиться люди. По состоянию на утро 20 ноября, спасатели разобрали более 700 квадратных метров завалов, но работу затрудняют разрушения конструкций.