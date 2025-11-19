Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".
Что известно о попадании осколка в авто скорой в Тернополе?
Гендиректор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольского облсовета Александр Рипка рассказал, что 27 бригад скорой помощи работали на местах прилетов в Тернополе 19 ноября.
В один из автомобилей скорой прилетел осколок – разбило лобовое стекло. Медики не пострадали,
– отметил Рипка.
Он также подчеркнул, что информацию о точном количестве госпитализированных людей вследствие вражеской атаки по Тернополю еще уточняют.
Стоит отметить, что по состоянию на вечер 19 ноября в целом в Тернополе в результате российской атаки погибли 26 человек, еще 93 – получили ранения. Среди травмированных и жертв есть дети. Не исключено, что количество погибших и раненых может увеличиться, ведь спасательные работы на месте еще продолжаются, а соответствующие службы ищут людей под завалами.
Что известно о вражеском ударе по Тернополю 19 ноября?
Тернополь утром 19 ноября оказался под ракетной и дроновой атакой врага. Россияне повредили несколько многоэтажек в городе, а в одном из домов уничтожили верхнюю часть.
В полиции рассказывали, что один из многоэтажных домов оказался в огне. В другом – были разрушения со 2 по 9 этаж.
В Воздушных силах рассказали, что для удара по Тернополю 19 ноября россияне использовали крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Враг запустил эти ракеты из Вологодской и Астраханской областей.
Сейчас, по данным главы МВД Игоря Клименко, всего известно о 26 пропавших без вести людей в разрушенном доме в Тернополе. В доме, в котором полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.
До этого Клименко рассказывал журналистам, что в больницах Тернополя после вражеской атаки умерли трое пострадавших. Среди них – ребенок.