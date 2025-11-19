Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин".
До теми У Тернополі під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки, – Зеленський
Що відомо про влучання уламка в авто швидкої у Тернополі?
Гендиректор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської облради Олександр Ріпка розповів, що 27 бригад швидкої допомоги працювали на місцях прильотів у Тернополі 19 листопада.
В один з автомобілів швидкої прилетів уламок – розбило лобове скло. Медики не постраждали,
– зазначив Ріпка.
Він також підкреслив, що інформацію стосовно точної кількості госпіталізованих людей унаслідок ворожої атаки по Тернополю ще уточнюють.
Варто зазначити, що станом на вечір 19 листопада загалом у Тернополі внаслідок російської атаки загинули 26 осіб, ще 93 – зазнали поранень. Серед травмованих і жертв є діти. Не виключено, що кількість загиблих і поранених може збільшитися, адже рятувальні роботи на місці ще тривають, а відповідні служби шукають людей під завалами.
Що відомо про ворожий удар по Тернополю 19 листопада?
Тернопіль уранці 19 листопада опинився під ракетною та дроновою атакою ворога. Росіяни пошкодили кілька багатоповерхівок у місті, а в одному з будинків знищили верхню частину.
У поліції розповідали, що один із багатоповерхових будинків опинився у вогні. В іншому – були руйнування з 2 по 9 поверх.
У Повітряних силах розповіли, що для удару по Тернополю 19 листопада росіяни використали крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Ворог запустив ці ракети з Вологодської та Астраханської областей.
Наразі, за даними глави МВС Ігоря Клименка, загалом відомо про 26 зниклих безвісти людей у зруйнованому будинку у Тернополі. У будинку, в якому вщент вигоріло 2 під'їзди, не залишилося вцілілих квартир.
До цього Клименко розповідав журналістам, що у лікарнях Тернополя після ворожої атаки померли троє постраждалих. Серед них – дитина.