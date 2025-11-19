Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка журналістам.

Що відомо про жертв масованої атаки на Тернопіль?

Міністр внутрішніх справ розповів, що до обіду у середу, 19 листопада, в лікарнях померли троє постраждалих унаслідок російських обстрілів Тернополя. Серед них – дитина.

На цей момент ми можемо констатувати 25 загиблих, понад 70 осіб перебували у лікарнях, зараз у лікарнях 47 людей, з них 17 дітей,

– підкреслив Клименко.

Він зауважив, що ситуація динамічно змінюється. Рятувальники продовжують розбирати завали, ретельно прочісуючи їх у пошуку постраждалих або тіл загиблих. Періодично на місці пошуково-рятувальної операції оголошують тишу, щоб почути людей під завалами.

Операція на двох локаціях у Тернополі займе приблизно дві доби цілодобової роботи. Уже близько 2 тисяч кубометрів конструкцій, тобто десяту частину, розібрали та вивезли.

Які наслідки масованого обстрілу Тернополя?