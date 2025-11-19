Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Министра внутренних дел Игоря Клименко журналистам.
Что известно о жертвах массированной атаки на Тернополь?
Министр внутренних дел рассказал, что до обеда в среду, 19 ноября, в больницах умерли трое пострадавших в результате российских обстрелов Тернополя. Среди них – ребенок.
На данный момент мы можем констатировать 25 погибших, более 70 человек находились в больницах, сейчас в больницах 47 человек, из них 17 детей,
– подчеркнул Клименко.
Он отметил, что ситуация динамично меняется. Спасатели продолжают разбирать завалы, тщательно прочесывая их в поиске пострадавших или тел погибших. Периодически на месте поисково-спасательной операции объявляют тишину, чтобы услышать людей под завалами.
Операция на двух локациях в Тернополе займет примерно двое суток круглосуточной работы. Уже около 2 тысяч кубометров конструкций, то есть десятую часть, разобрали и вывезли.
Какие последствия массированного обстрела Тернополя?
Ночью и утром 19 ноября российские оккупанты нанесли удары по Тернополю. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. Одна из многоэтажек повреждена существенно – там уничтожена верхняя часть.
В многоквартирные жилые дома в Тернополе попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка").
По словам Воздушных сил, подобных трагедий можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить введенные санкции.