Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Министра внутренних дел Игоря Клименко журналистам.

Смотрите также 25 погибших, попадание в жилые многоэтажки: все о массированной вражеской атаке на Тернополь

Что известно о жертвах массированной атаки на Тернополь?

Министр внутренних дел рассказал, что до обеда в среду, 19 ноября, в больницах умерли трое пострадавших в результате российских обстрелов Тернополя. Среди них – ребенок.

На данный момент мы можем констатировать 25 погибших, более 70 человек находились в больницах, сейчас в больницах 47 человек, из них 17 детей,

– подчеркнул Клименко.

Он отметил, что ситуация динамично меняется. Спасатели продолжают разбирать завалы, тщательно прочесывая их в поиске пострадавших или тел погибших. Периодически на месте поисково-спасательной операции объявляют тишину, чтобы услышать людей под завалами.

Операция на двух локациях в Тернополе займет примерно двое суток круглосуточной работы. Уже около 2 тысяч кубометров конструкций, то есть десятую часть, разобрали и вывезли.

Какие последствия массированного обстрела Тернополя?