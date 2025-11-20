Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там уточнили, что информация о погибших и травмированных не изменилась.
Какова ситуация с разбором завалов в Тернополе?
Спасатели напомнили, что россияне, нанеся удар по гражданской инфраструктуре, унесли жизни 26 человек, среди них, к сожалению, есть 3 детей. Еще 93 человека ранений, в том числе 18 детей. Спасти удалось 46 человек.
Работы продолжались в течение всей ночи. Спасателям удалось разобрать более 700 квадратных метров завалов и вывезти 230 кубических метров разрушенных конструкций. Продолжается поиск людей, пребывание которых до сих пор неизвестно.
Впрочем, согласно данным ГСЧС, соответствующие работы затрудняют еще и высокая раздробленность конструкций, масштабные разрушения, а также необходимость работать исключительно вручную на ряде участков разрушенного места.
Поисково-спасательная операция продолжается. Привлечены силы и средства из девяти регионов Украины – всего более 230 спасателей и 50 единиц техники,
– говорится в сообщении.
Что известно об атаке на Тернополь?
Напомним, что в Тернополе враг ударил в жилые дома. Оккупанты атаковали крылатыми ракетами Х-101, запущенными из стратегической авиации. На месте удара вспыхнули пожары, есть значительные разрушения.
Вечером 19 ноября министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о 26 людях, пропавших без вести в разрушенном доме. В нем полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.
Гендиректор Центра экстренной медицинской помощи облсовета Александр Рипка рассказал, что 27 бригад скорой помощи работали на местах попаданий. В один из автомобилей скорой прилетел осколок.
Также сообщалось, что большинство людей погибло от огня. Дом буквально после ракетного удара охватила огневая волна. Не исключено, что количество погибших и раненых может увеличиться.