Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Клименко объяснил, от чего погибло большинство людей в Тернополе?
Игорь Клименко объяснил, что в доме в Тернополе, в котором полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.
Я ходил между обожженных стен – это страшные ощущения. В каждой квартире – целая жизнь, которую моментально разрушила Россия,
– отметил министр.
Он отметил, что пламя занялось мгновенно и огненной волной накрыло дом.
"Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон – спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня", – отметил глава МВД.
Клименко подчеркнул, что видел много боли и отчаяния людей, которые остались без домов.
Обсудил ситуацию с местными властями – всем предоставят приют. Наряду с этими болезненными эмоциями – много силы людей, которые спасают. Благодарность каждому!
– сказал министр.
Он также подчеркнул, что соответствующие службы ищут каждого человека под завалами, и они не остановятся, пока не сделают все возможное ради тех, кто ждет своих родных.
Что известно об обстреле Тернополя 19 ноября?
Тернополь утром 19 ноября оказался под ракетной и дроновой атакой врага. Оккупанты повредили несколько многоэтажек в городе, а в одном из домов уничтожили верхнюю часть.
В полиции рассказывали, что один из многоэтажных домов оказался в огне. А в другом – были разрушения со 2 по 9 этаж.
Всего в Тернополе в результате российской атаки 19 ноября погибли 26 человек, еще 93 – получили ранения. Как среди травмированных, так и среди жертв есть дети. Не исключено, что количество погибших и раненых может увеличиться, ведь спасательные работы на месте еще продолжаются, а соответствующие службы ищут людей под завалами.
В Воздушных силах рассказали, что для удара по Тернополю 19 ноября россияне использовали крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации. Враг запустил эти ракеты из Вологодской и Астраханской областей.