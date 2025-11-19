Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

К теме "Сколько можно ждать": Легион "Свобода России" обратился к россиянам на фоне террора Тернополя

Клименко объяснил, от чего погибло большинство людей в Тернополе?

Игорь Клименко объяснил, что в доме в Тернополе, в котором полностью выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.

Я ходил между обожженных стен – это страшные ощущения. В каждой квартире – целая жизнь, которую моментально разрушила Россия,

– отметил министр.

Он отметил, что пламя занялось мгновенно и огненной волной накрыло дом.

"Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон – спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня", – отметил глава МВД.

Клименко подчеркнул, что видел много боли и отчаяния людей, которые остались без домов.

Обсудил ситуацию с местными властями – всем предоставят приют. Наряду с этими болезненными эмоциями – много силы людей, которые спасают. Благодарность каждому!

– сказал министр.

Он также подчеркнул, что соответствующие службы ищут каждого человека под завалами, и они не остановятся, пока не сделают все возможное ради тех, кто ждет своих родных.

Что известно об обстреле Тернополя 19 ноября?