Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Клименко пояснив, від чого загинуло більшість людей у Тернополі?
Ігор Клименко пояснив, що у будинку в Тернополі, в якому вщент вигоріло 2 під'їзди, не залишилося вцілілих квартир.
Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія,
– зазначив міністр.
Він наголосив, що полум'я зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок.
"Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню", – зазначив глава МВС.
Клименко підкреслив, що бачив багато болю і відчаю людей, які залишилися без домівок.
Обговорив ситуацію із місцевою владою – усім нададуть прихисток. Поряд із цими болючими емоціями – багато сили людей, які рятують. Вдячність кожному!
– сказав міністр.
Він також підкреслив, що відповідні служби шукають кожну людину під завалами, і вони не зупиняться, доки не зроблять все можливе заради тих, хто чекає на своїх рідних.
Що відомо про обстріл Тернополя 19 листопада?
Тернопіль уранці 19 листопада опинився під ракетною та дроновою атакою ворога. Окупанти пошкодили кілька багатоповерхівок у місті, а в одному з будинків знищили верхню частину.
У поліції розповідали, що один із багатоповерхових будинків опинився у вогні. А в іншому – були руйнування з 2 по 9 поверх.
Загалом у Тернополі внаслідок російської атаки 19 листопада загинули 26 осіб, ще 93 – зазнали поранень. Як серед травмованих, так і серед жертв є діти. Не виключено, що кількість загиблих і поранених може збільшитися, адже рятувальні роботи на місці ще тривають, а відповідні служби шукають людей під завалами.
У Повітряних силах розповіли, що для удару по Тернополю 19 листопада росіяни використали крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації. Ворог запустив ці ракети з Вологодської та Астраханської областей.