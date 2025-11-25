Об этом пишут мониторинговые сообщества, как вот monitor. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки Оккупанты снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Что известно об атаке "Калибров" 25 ноября?

Через несколько минут после полуночи, в начале суток 25 ноября, из сообщений в мониторинговых сообществах стало известно, что российская армия осуществила, вероятнее всего, пуски крылатых ракет. На этот раз говорится о "Калибрах" из акватории Черного моря.

В это время воздушная тревога в Украине продолжалась в большинстве областей. С разных направлений продолжалась атака ударных дронов-камикадзе. Воздушные силы в 00:35 подтвердили пуски "Калибров" из района Новороссийска.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где раздавались взрывы во время атаки врага с 24 на 25 ноября?