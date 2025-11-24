Сознательный удар и верх цинизма: в Сумах россияне атаковали спасателей

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об ударе по спасателям в Сумах?

Россияне 24 ноября атаковали спасателей в Сумах. В результате удара уничтожен пожарный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня вражеские силы ударили по областному центру, после чего спасатели быстро прибыли на место попадания и начали тушить пожары.

И в момент, когда подразделения ГСЧС работали, враг совершил повторную атаку дронами.

Это не случайность. Это сознательный удар по тем, кто помогает людям. Верх цинизма и пренебрежения к любым правилам войны и человечности. Удар был нанесен прицельно по пожарному автомобилю - технике, которую невозможно не узнать. Прямое попадание уничтожило машину. К счастью, весь личный состав успел перейти в укрытие и не пострадал,

Враг ударил по спасателям в Сумах / Фото ГСЧС

Атаки россиян: последние новости

Враг 24 ноября атаковал дронами Павлоград. В результате атаки есть пострадавшие. Изуродованы админздания и одно из предприятий. Также полтора десятка автомобилей повреждены, еще 4 – уничтожены.

Вечером 23 ноября Харьков находился под массированной атакой. Мэр города сообщал, что 3 жилых дома "полностью снесены" российской атакой. Он добавил, что также повреждена трансформаторная подстанция, попадание произошло в сеть теплоснабжения. Отмечается, что по городу россияне ударили 16 раз по 6 локациям.