Про це пишуть моніторингові спільноти, як от monitor. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Окупанти знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Що відомо про атаку "Калібрів" 25 листопада?

За кілька хвилин після півночі, на початку доби 25 листопада, з повідомлень у моніторингових спільнотах стало відомо, що російська армія здійснила, найімовірніше, пуски крилатих ракет. Цього разу мовиться про "Калібри" з акваторії Чорного моря.

У цей час повітряна тривога в Україні тривала у більшості областей. З різних напрямків тривала атака ударних дронів-камікадзе. Повітряні сили о 00:35 підтвердили пуски "Калібрів" із району Новоросійська.

Де лунали вибухи під час атаки ворога з 24 на 25 листопада?