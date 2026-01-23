Про це в етері 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, пояснивши, що свої виробничі спроможності, зокрема щодо ракет, Росія наростила завдяки допомозі Китаю, який надав відповідне обладнання.

Дивіться також Тоді будемо збивати цілі на підльоті: експерт із безпеки відповів, як можна покращити ППО

Росія замість ударів ракетами надає перевагу дронам

Як зазначив Жмайло, починаючи з 2022 року Росія била по Україні переважно ракетами. "Шахеди" масово полетіли восени, особливо болючими, з його слів, були удари ними по Києву.

Росія свої ракетні запаси за ці роки певною мірою вичерпала, тому проводить накопичення засобів ураження. Тепер ворог робить ставку саме на дрони-камікадзе, а от ракетними ударами намагається бити точково, коли українська система ППО сильно перевантажена.

Місяць тому в Повітряних Силах були пропуски по ракетах, бо, як говорив президент, наші окремі системи ППО не мали ракетного озброєння. Зараз певна кількість ракет все-таки надійшла і статистика по збиттю крилатих ракет виросла,

– озвучив Жмайло.

Однак, зі слів виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, залишається проблема з балістичними ракетами. Він пояснив, що для збиття однієї балістики інколи доводиться витратити три одиниці ракет з ЗРК Patriot.

Які плани у ворога?

Росіяни мають намір вийти на показник застосування протягом однієї повітряної атаки тисячі "Шахедів". Однак про це мовиться вже не перший рік, поки що ворог на цей темп не вийшов.

Росіяни також марять тим, що зможуть запускати їх безперервно, щоб в Україні був режим цілодобової повітряної тривоги. Вони намагаються це зробити, облаштували пусковий майданчик на летовищі Донецького аеропорту. Місяць тому СОУ розібрали там всю інфраструктуру ракетними ударами,

– нагадав Жмайло.

Ворог нарощує зокрема і мобільні пускові установки для запуску ударних безпілотників, розмірковує над тим, де ще облаштувати стаціонарні майданчики. Жмайло розповів, що найважчі вони створюють в окупованому Криму для того, щоб атакувати південні регіони України. Від цього зокрема дуже сильно страждає Одещина.

"В нас є 1500 зенітних дронів на добу, які зараз виробляються, але варто розуміти, що збити одним таким дроном "Шахед" – це дуже складне завдання для оператора. Адже "Шахеди" тепер летять на більшій висоті, наздогнати їх за хмарами – важко. Але в нас є спеціалісти, які це виконують. В середньому на збиття одного "Шахеда" треба витратити 2 – 3 зенітних дрони", – розповів Жмайло.

Україні варто зосередитись на зенітних перехоплювачах, легкомоторній авації. Наша держава очікує отримати додаткові літаки від Чехії, які можуть тримати темп швидкості в 500 – 1000 кілометрів на годину, тоді як "Шахед" летить зі швидкістю 400 – 500. Жмайло наголосив, що треба розвивати армійську авіацію, бо гелікоптери, які обладнані кулеметними установками, показують непогані результати збиття ворожих безпілотників.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що викликів сьогодні багато, але сказати, що російська армія зможе у швидкому темпі передавити СОУ – не можна. Зараз тривають величезні перегони озброєння. Україна попри численні масовані атаки противника зберігає високий відсоток збиття ворожих дронів-камікадзе.

Як Росія удосконалює свої БпЛА?