Скільки на угоді про надра зароблять США?

З того моменту, як президентом став Дональд Трамп, США припинили передавати зброю Україні безоплатно. Про це він сам заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє 24 Канал.

Я нічого їм не даю. Не знаю, чи відомо вам про це, але відтоді, як я на посаді, ми не платимо (за зброю Україні – 24 Канал),

– сказав Трамп.

Він звично накинувся з критикою на свого попередника Джо Байдена та зазначив, що демократ надав Україні "відразу" 100 мільярдів доларів. Тоді як він, мовляв, уклав набагато вигіднішу угоду.

Перш за все, я домовився про отримання рідкісноземельних металів. Це набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів, які віддав Байден,

– наголосив президент США.

Україну американський лідер назвав "буфером між Росією та рештою Європи". Однак дії Байдена щодо допомоги Києву Трамп вважає "нерозумними".

Дональд Трамп Президент США Мені вдалося домовитися з Україною, і вони були дуже милі. Вони мають чудові рідкісноземельні метали, які є одними з найкращих у світі. Ми взяли набагато більше, ніж $350 мільярдів, і вони поставилися до цього чудово.

Що відомо про угоду США та України про надра: