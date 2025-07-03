Зміни, які передбачає законопроєкт, потрібні для роботи спільного інвестиційного фонду України та США для відбудови, передає 24 Канал з посиланням на картку проєкту №13256 про зміни Бюджетного кодексу.

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Відомо, що внесок України становитиме половину коштів від ренти на видобування корисних копалин, видачі нових спецдозволів та іншого.

Відтак, ці кошти спочатку зараховуватимуться в спеціальний фонд держбюджету України, а згодом перераховуватимуться вже у Фонд відбудови.

Нагадуємо! Ще раніше голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 мільярдів гривень за 5 років.