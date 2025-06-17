Хто може стати учасником торгів щодо вибудовування літію

Цей проєкт стане першим, який буде реалізований у межах нової угоди, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Уряд погодився почати розробку рекомендацій щодо відкриття конкурсу для компаній, які хочуть видобувати літій на родовищі Добра в центральній Україні. Це одне з найбільших літієвих родовищ в Україні.

Серед потенційних учасників торгів – консорціум інвесторів, до якого входять інвестиційна компанія TechMet та мільярдер Рональд Лаудер, друг президента Трампа. Ця група давно виявляє інтерес до родовища й наприкінці 2023 року закликала Зеленського відкрити торги.

Відповідно до ширшої угоди, половина доходів, які уряд України отримає від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного інвестиційного фонду США та України. Ці кошти потім реінвестуватимуться в українську економіку, однак США також отримають свою частку.

Розробка рекомендацій займе кілька тижнів. Крім того, український уряд ще може відмовитися від проведення конкурсу.

Утім, саме це рішення стало сигналом для Трампа, що угода зрушила з мертвої точки, на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може втратити інтерес до війни, оскільки переговори про перемир’я з Росією зайшли в глухий кут,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! США виявляють особливу зацікавленість у розробці українських критичних мінералів, щоб зменшити залежність від Китаю, який домінує в глобальних ланцюгах постачання.

Скільки мінералів має Україна? За даними української влади, країна має поклади майже половини з 50 мінералів, які США визначили як критичні для своєї економіки та нацбезпеки. Зокрема літію, графіту і титану. Київська школа економіки заявляє, що Україна має найбільші запаси титану в Європі та третину європейських запасів літію.

Коли можна буде отримати прибуток від проєктів

Втім, аналітики галузі попереджають, що більшість проєктів за цією угодою, ймовірно, запрацюють лише через десятиліття. Це означає, що спільний інвестфонд не зможе приносити суттєвий прибуток ще довго – і, ймовірно, лише після того, як Трамп залишить посаду.

Експерти зазначають, що шлях до видобутку мінералів буде складним:

застарілі геологічні дослідження можуть спотворювати реальну вартість надр;

пошкоджені електростанції, необхідні для видобутку, потребують ремонту;

війна робить будь-які інвестиції надзвичайно ризикованими.

Інвестори також насторожено ставляться до країни, де корупція давно супроводжує продаж державних активів,

– наголосили у NYT.

Що пропонують інвестори? Щоб зменшити ризики, Менел та інші інвестори виступають за використання інвестиційного механізму (угода про розподіл продукції) – контракт, який дозволяє інвесторам видобувати мінерали в обмін на поділ продукції з урядом України. Такий формат приваблює інвесторів тим, що зазвичай діє протягом десятиліть, забезпечуючи стабільність, податкові пільги та можливість вирішення спорів у міжнародному арбітражі.

Щоб швидше отримати прибуток, міністерка економіки Свириденко цього місяця запропонувала також спрямувати кошти фонду на підтримку української оборонної промисловості. В Україні працює чимало заводів, які виробляють дрони, снаряди й артилерію за набагато нижчими цінами, ніж у США чи ЄС, але їм бракує капіталу для масштабування.

Зверніть увагу! Американські компанії могли б надати цей капітал, а прибуток від майбутніх продажів озброєння пішов би до інвестфонду.