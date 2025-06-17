Кто может стать участником торгов по выстраиванию лития

Этот проект станет первым, который будет реализован в рамках нового соглашения, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Правительство согласилось начать разработку рекомендаций по открытию конкурса для компаний, которые хотят добывать литий на месторождении Добра в центральной Украине. Это одно из крупнейших литиевых месторождений крупнейших литиевых месторождений в Украине.

Среди потенциальных участников торгов – консорциум инвесторов, в который входят инвестиционная компания TechMet и миллиардер Рональд Лаудер, друг президента Трампа. Эта группа давно проявляет интерес к месторождению и в конце 2023 года призвала Зеленского открыть торги.

Согласно более широкому соглашению, половина доходов, которые правительство Украины получит от добычи полезных ископаемых, будет поступать в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Эти средства затем будут реинвестироваться в украинскую экономику, однако США также получат свою долю.

Разработка рекомендаций займет несколько недель. Кроме того, украинское правительство еще может отказаться от проведения конкурса.

Впрочем, именно это решение стало сигналом для Трампа, что соглашение сдвинулось с мертвой точки, на фоне растущих опасений, что Белый дом может потерять интерес к войне, поскольку переговоры о перемирии с Россией зашли в тупик,

– говорится в материале.

Заметьте! США проявляют особую заинтересованность в разработке украинских критических минералов, чтобы уменьшить зависимость от Китая, который доминирует в глобальных цепях поставок.

Сколько минералов имеет Украина? По данным украинской власти, страна имеет залежи почти половины из 50 минералов, которые США определили как критические для своей экономики и нацбезопасности. В частности лития, графита и титана. Киевская школа экономики заявляет, что Украина имеет крупнейшие запасы титана в Европе и треть европейских запасов лития.

Когда можно будет получить прибыль от проектов

Впрочем, аналитики отрасли предупреждают, что большинство проектов по этому соглашению, вероятно, заработают только через десятилетия. Это означает, что совместный инвестфонд не сможет приносить существенную прибыль еще долго – и, вероятно, только после того, как Трамп покинет пост.

Эксперты отмечают, что путь к добыче минералов будет сложным:

устаревшие геологические исследования могут искажать реальную стоимость недр;

поврежденные электростанции, необходимые для добычи, нуждаются в ремонте;

война делает любые инвестиции чрезвычайно рискованными.

Инвесторы также настороженно относятся к стране, где коррупция давно сопровождает продажу государственных активов,

– отметили в NYT.

Что предлагают инвесторы? Чтобы уменьшить риски, Менел и другие инвесторы выступают за использование инвестиционного механизма (соглашение о разделе продукции) – контракт, который позволяет инвесторам добывать минералы в обмен на разделение продукции с правительством Украины. Такой формат привлекает инвесторов тем, что обычно действует в течение десятилетий, обеспечивая стабильность, налоговые льготы и возможность разрешения споров в международном арбитраже.

Чтобы быстрее получить прибыль, министр экономики Свириденко в этом месяце предложила также направить средства фонда на поддержку украинской оборонной промышленности. В Украине работает немало заводов, которые производят дроны, снаряды и артиллерию по гораздо более низким ценам, чем в США или ЕС, но им не хватает капитала для масштабирования.

Обратите внимание! Американские компании могли бы предоставить этот капитал, а прибыль от будущих продаж вооружения пошел бы в инвестфонд.