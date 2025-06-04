Что известно о решении
Ко второму чтению текст законопроекта почти не изменился, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Вклад Украины будет состоять из половины средств, которые получены после вступления в силу Соглашения от:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) из новых лицензий;
- выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления. Напомню, что условно бы если бы такое соглашение работало бы 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло где-то 71 миллион долларов,
– сообщил Железняк.
Фонд реконструкции
В пятницу, 23 мая, Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры для запуска Фонда восстановления Украина–США.
Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что переговорная команда выполнила поручение Президента. И благодаря ей создали настоящее партнерство, которое основано на равенстве, уважении к национальным интересам Украины и совместном управлении с Соединенными Штатами.
Последним шагом является дипломатическая нота от США.