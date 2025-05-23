Украина и США официально запустили Фонд реконструкции
Ее лично получила сегодня утром от временной поверенной в делах США Джули Дэвис министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на Свириденко в соцсети Х.
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Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным,
– написала министр экономики.
Она подчеркнула, что переговорная команда выполнила поручение Президента. И благодаря ей создали настоящее партнерство, которое основано на равенстве, уважении к национальным интересам Украины и совместном управлении с Соединенными Штатами.
Фонд является символом долгосрочной стратегической преданности. Вместе Украина и США будут инвестировать в восстановление и рост нашей страны – на условиях, защищающих наш суверенитет и укрепляющих наше будущее,
– подчеркнула Свириденко.
Важно! Фонд официально запущен.
Что известно о Фонде?
В ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерство в сфере критических полезных ископаемых. 8 мая ВРУ ратифицировала соглашение о недрах, а 12 мая Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США.