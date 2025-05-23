Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції

Її особисто отримала сьогодні вранці від тимчасової повіреної у справах США Джулі Девіс міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на Свириденко у соцмережі Х.

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Я хочу подякувати всім, хто зробив це можливим,

– написала міністерка економіки.

Вона наголосила, що переговорна команда виконала доручення Президента. І завдяки ній створили справжнє партнерство, яке засноване на рівності, повазі до національних інтересів України та спільному управлінні зі Сполученими Штатами.

Фонд є символом довгострокової стратегічної відданості. Разом Україна та США інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни – на умовах, що захищають наш суверенітет і зміцнюють наше майбутнє,

– наголосила Свириденко.

Важливо! Фонд офіційно запущено.