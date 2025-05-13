Повідомляє 24 Канал з посиланням на першу віцепрем'єр-міністерку, міністерку економіки України Юлію Свириденко.

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Що відомо про підписання Американсько-Українського фонду відбудови

Свириденко повідомила, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс. Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою президент, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування,

– написала Свириденко.

Вона зазначила, що в угоді немає нічого про борг і є зобов'язання інвестувати виключно в Україну.

Водночас в Міністерстві економіки України у коментарі для "РБК-Україна" повідомили, що Україна та США підписали угоди про створення та роботу спільного Інвестиційного фонду відновлення.

У відомстві зазначили, що документ підписали сьогодні, 13 травня, між Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США.

Фонд може розпочати свою роботу вже з 23 травня.

Нагадаємо, що у Раді підтримали зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про корисні копалини. Так, 50% коштів від видобутку надр будуть надходити до спеціального фонду держбюджету.