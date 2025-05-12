Про це пише 24 Канал, посилаючись на картку законопроєкту.

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Усі кроки щодо угоди про надра завершено

Президент Володимир Зеленський підписав ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду зі США. Відтак угода офіційно починає діяти.

Після ратифікації угоди зі США Верховною Радою Володимир Зеленський зазначив, що домовленості є перспективними для економічної співпраці та технологічного розвитку між Україною та Сполученими Штатами, що триватиме десятиліттями.

Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток,

– розповідав президент.

Ратифікація угоди про надра дала змогу сторонам перейти до узгодження двох технічних угод. Очікується, що інвестиційний фонд буде сформований вже до осені. Також наступним кроком буде створення спільної установи, де братимуть участь по три людини від країни. Вони впроваджуватимуть інвестиційні проєкти.