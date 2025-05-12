Також вказано, що угода є "вираженням ширшого дострокового стратегічного узгодження" між Вашингтоном і Києвом та "відчутною демонстрацією підтримки Сполученими Штатами Америки безпеки, процвітання, відбудови України", передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Федора Веніславсього Radio NV.

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Де "гарантії безпеки" в угоді про копалини

Нардеп, член комітету з нацбезпеки Веніславський визнав, що в угоді про надра не має конкретних зобов'язань щодо гарантування безпеки України, допомоги їй зброєю. Втім, за словами нардепа, вона є основою для таких подальших кроків з боку США, а також для стратегічного партнерства між двома країнами.

Він нагадав, що Україна раніше уклала двосторонні безпекові угоди, де є певні зобов'язання допомагати їй, з цілою низкою країн, зокрема зі США.

Веніславський вважає, що те, що в угоді продемонстровані економічні інтереси США на території України є підгрунтям для майбутнього гарантування безпеки нашої держави.

Нардеп зауважив, що ця угода має важливе міжнародне, правове і психологічне значення. І це доводять, зокрема, реакції росіян, які її атакують через офіційні і неофіційні канали. Веніславський каже, що для окупантів підписання цього договору було дуже болючим.

Тому, загалом, він впевнений, що угода виконала і виконає надалі свою роль.

Вона, за словами Веніславського, стане основою того, що Сполучені Штати Америки будуть більш системно тиснути на Росію, аби спершу домогтися перемир'я, а надалі – мирної угоди, яка б стала базою для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.