Що відомо про рішення

До другого читання тексту законопроєкту майже не змінився, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови. Нагадаю, що умовно б якщо б така угода працювала б 5 років вже з 2019 року, то це б принесло десь 71 мільйон доларів,

– повідомив Железняк.

Фонд реконструкції

У п’ятницю, 23 травня, Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду відновлення Україна–США.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що переговорна команда виконала доручення Президента. І завдяки ній створили справжнє партнерство, яке засноване на рівності, повазі до національних інтересів України та спільному управлінні зі Сполученими Штатами.

Останнім кроком є дипломатична нота від США.