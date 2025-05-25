Словаччина має право вимагати фінансову компенсацію від України, вважають у тамтешній ультранаціоналістичній партії SNS, передає 24 Канал із посиланням на TASR .

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Цинічні вимоги Братислави

Так, Словацька національна партії (SNS) зкликає прем'єр-міністра Роберта Фіцо на найближчому засіданні Європейської ради ініціювати механізм, за яким країни ЄС зможуть отримати частину українських мінеральних ресурсів.

Директорка канцелярії голови SNS Зузана Шкопцова заявила, що, мовляв, якщо "Україна передасть усі свої корисні копалини США, вона не матиме з чого повертати допомогу європейським країнам".

Посадовиця додала, що прагнення США мати ексклюзивне право на українські ресурси є нелогічним та неетичним щодо до України.

Очікується, що 26 травня глава SNS Андрей Данко закличе міністра фінансів Ладислава Каменицького повністю підрахувати витрати на допомогу Україні та підготувати матеріали для прем'єра.

За словами націоналістів, Словаччина надала Україні допомогу на суму понад три мільярди євро в межах своїх можливостей. SNS стверджує, що Братислава має отримати компенсацію за свою фінансову допомогу, так само як це зробили США.

Шкопцова зауважила, що, мовляв, незрозуміло, чому Україна вирішила платити за допомогу американцям і не чинить так само щодо європейців.

Зауважимо, що у підписаній угоді про корисні копалини між Україною та США не йдеться про повернення раніше наданої американцями допомоги.