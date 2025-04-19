Заступник міністерки економіки Тарас Качка в ефірі телемарафону заявив, що проєкт угоди зі США про надра не містить жодних згадок про будь-які боргові зобов'язання України, передає 24 Канал.
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Що кажуть у Мінекономіки
Качка зазначив, що у документі не йдеться про трансформацію військової допомоги у борг. Суть угоди полягає у тому, аби вона була вигідна обом державам.
Йдеться про інвестиції в Україну, які дають народу Сполучених Штатів змогу заробити, водночас не визнаючи це як певний борг чи зміну умов допомоги, яку надавали,
– пояснив заступник міністра.
За його словами, має бути створений інвестиційний Фонд України та США, який матиме "привілейоване право" вкладати кошти в "широке коло об’єктів". Передусім, це це розробка корисних копалин.
Посадовець зауважив, що Київ теж зацікавлений в інвестиціях в інфраструктуру — дорожню, портову, енергетичну.
Також чиновник розповів, що 24 квітня команди України та США зустрінуться у Вашингтоні для обговорення угоди про копалини.
Нагадаємо, що 17 квітня Україна та Сполучені Штати вже підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.