Также США говорили, что будут контролировать фонд, а его прибыль будут выводить за пределы Украины, в конце концов все эти требования тогда были сняты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Times.

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Украинская команда рассказала изданию, что секрет успеха относительно соглашения о недрах заключался в том, чтобы оставаться спокойными, собранными и сосредоточиться на практических вопросах, а не на политике.

Это были спокойные разговоры, как в фильме о мафии,

– отметил заместитель министра экономики Тарас Качка.

Он отметил, что первое предложение имело вид "юридического наброска", который был основан на идеях, которые высказывал Дональд Трамп. На это предложение украинская сторона сказала: "Хорошо, но нельзя смешивать государственное и частное право".

"Мы начали задавать вопросы, рационализировать все эти вещи, и я думаю, что мы действительно получили рациональные ответы", – рассказал Качка.

Заместитель министра экономики отметил, что также было огромное давление со стороны Дональда Трампа, чтобы быстро заключить соглашение.

Конечно, мы видели все посты президента Трампа на Truth Social. Но если убрать эмоции из этого, это просто указывало на сильную заинтересованность в том, чтобы эта сделка была здесь и сейчас,

– подчеркнул Тарас Качка.

Он отметил, что Украина также хотела показать Соединенным Штатам, что все действительно отличается от их общения с россиянами.

Что дальше надо сделать, чтобы соглашение принесло успех

Первый вице-премьер – министр экономики Украины рассказала, что после вступления в силу соглашения Минэкономики имеет новую задачу – найти деньги, которые необходимы для реализации договоренностей.

"Это станет практичным только тогда, когда Соединенные Штаты сделают первый взнос. Нам нужны инвестиции в размере от 5 до 10 миллиардов долларов – реализация критически важных сырьевых проектов требует много времени и очень больших затрат", – объяснила Свириденко.

Она отметила, что новые проекты требуют от Украины проведения геологической разведки, а также предварительного технико-экономического обоснования.

The Times отмечает, что успех сделки в Украине зависит от трех факторов. Кроме потребности в авансовых инвестициях американского капитала, фонд сможет функционировать только при условии, что Украина переживет войну с Россией, а прибыль станет возможным только тогда, когда предприятия будут уверены в безопасности своих объектов и персонала от российских ракет.

Свириденко объяснила, что Россия и в дальнейшем атакует энергетические сети и производственные мощности, поэтому для создания производственного объекта необходимо обеспечить его защиту, и именно по этой причине Украина все еще ищет противоракетную оборону.