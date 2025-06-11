Сколько насчитали "спящих" разрешений

Сейчас около 300 спецразрешений можно считать спящими, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Информацию о разрешениях собирает Государственная служба геологии и недр Украины.

Если говорить обо всех-всех спецразрешениях, за время с 1991 года выдано 11 тыс., где-то примерно 300-200 точно можно считать "спящими", и в основном это касается нефти и газа,

– считает исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Глава НАДПУ напомнила, что в 2018-2019 годах была опубликована информация о том, что 70 спецразрешений в нефтегаздобыче, особенно компании "Укргаздобыча", считаются "спящими", и с тех пор ничего с этими спецразрешениями не произошло.

В законодательстве термин "спящий" спецразрешение отсутствует, но в одном из законов содержится норма, что спецразрешение аннулируется и выпускается на электронный аукцион, если добыча составляет не более 1%.

Государственная налоговая служба Украины тоже точно знает, кто добывает, кто нет, потому что до 2023 года действовала норма: если в течение 180 дней ты не становишься на учет в налоговую, а ты уже получил спецразрешение на добычу, это означает, что ты становишься "спящим",

– отметила эксперт.

По ее словам, сейчас в Госгеонедра поставили 314 спецразрешений на проверку, хотя НАДПУ и другие ассоциации призывают проверять тех, кто на самом деле не добывает, а не всех подряд, учитывая все сложности с ведением бизнеса во время войны. Это означает, что 29 спецразрешений из 314 геоконтроль Госгеонедр точно будет проверять, потому что они знают, что это точно "спящие".

Верховная Рада 4 июня 2025 года приняла в целом закон, где содержится определение "спящих" лицензий: это лицензии или спецразрешения, которые не эксплуатировались в промышленных целях по состоянию на дату вступления в силу соглашений по фонду с США.

Месторождения полезных ископаемых в Украине

Всего в Украине В Украине насчитывается 20 тысяч открытых месторождений. Однако в Украине разрабатывают только 3,5 тысячи месторождений.

Более того, этот процесс начался еще во времена СССР. По словам эксперта, они сейчас в основном являются частными предприятиями, тогда как новые – не развивают.

Отрасль геологоразведки и недропользования сложная. Мол, перед разработчиками полезных ископаемых есть много вызовов, которые связаны с экологическими, социальными аспектами, проекты по обустройству месторождений длительные и требуют значительных финансовых вложений. Кроме того, существует еще один риск. Дело в том, что не проекты по добыче ископаемых являются прибыльными.