Как продвигается процесс создания фонда

Участником встречи также была Корпорация финансирования развития. Она будет партнером фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Однозначного ответа нет: как Европа прокомментировала введение новых санкций против России

Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет.

Свириденко также уточнила, что во время встречи в среду были обсуждены шаги, как приведут к запуску этого фонда в течение этого года.

Напомним! Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых еще 1 мая. В середине месяца министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина уже выполнила все внутренние процедуры по запуску инвестиционного фонда реконструкции.