Сколько на соглашении о недрах заработают США?
С того момента, как президентом стал Дональд Трамп, США прекратили передавать оружие Украине безвозмездно. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает 24 Канал.
Я ничего им не даю. Не знаю, известно ли вам об этом, но с тех пор, как я на посту, мы не платим (за оружие Украине – 24 Канал),
– сказал Трамп.
Он привычно набросился с критикой на своего предшественника Джо Байдена и отметил, что демократ предоставил Украине "сразу" 100 миллиардов долларов. Тогда как он, мол, заключил гораздо более выгодную сделку.
Прежде всего, я договорился о получении редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов, которые отдал Байден,
– подчеркнул президент США.
Украину американский лидер назвал "буфером между Россией и остальной Европой". Однако действия Байдена по помощи Киеву Трамп считает "неразумными".
Мне удалось договориться с Украиной, и они были очень милые. Они имеют замечательные редкоземельные металлы, которые являются одними из лучших в мире. Мы взяли гораздо больше, чем $350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно.
Что известно о соглашении США и Украины о недрах:
В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривало создание Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления для привлечения средств в восстановление украинского государства.
В начале июня Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для деятельности совместного фонда. Предполагается, что Украина будет делать взносы в Фонд восстановления из ренты от новых лицензий на добычу ископаемых, выдачи разрешений на использование недр и реализации продукции.
В июле президент Владимир Зеленский подписал закон о выплатах, которые будут осуществляться из государственного бюджета в инвестиционный фонд США и Украины.
А недавно премьер-министр Юлия Свириденок дала поручение провести комплексный аудит всех украинских недр.
Планируется, что Украина и США запустят до конца 2026 года три проекта в рамках инвестиционного фонда. А первое месторождение выставят на конкурс уже в декабре 2025-го.