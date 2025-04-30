Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

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Шмыгаль раскрыл условия соглашения с США

Денис Шмыгаль назвал основные условия соглашения с США по недрам. По его словам, Украина и американские партнеры создают инвестиционный фонд по принципу равного распределения долей, при котором взносы будут делаться деньгами и новой военной помощью.

Фонд на условиях 50/50

По словам премьер-министра, заключенное соглашение имеет чисто партнерский характер – 50/50: государства вносят средства, полученные новыми лицензиями и рентными платежами от добычи полезных ископаемых, а инфраструктура и природные ресурсы полностью остаются в собственности украинского народа.

Не влияет на евроинтеграцию

Соглашение, не влияет на вопрос вступления Украины в ЕС, предусматривает совместное управление фондом – три представителя от Украины и три от американской стороны.

10 лет инвестиций в восстановление

Американские партнеры обязались также привлекать других международных инвесторов, чтобы фонд в течение 10 лет способствовал инвестициям в развитие и восстановление Украины. Кроме того, соглашение признает вклад Украины в глобальную безопасность, подчеркивая ее стратегическую роль.

Суверенитет — без компромиссов

Шмыгаль обратил внимание, что все положения соглашения свидетельствуют о нерушимости суверенитета Украины.

Никаких старых долгов

К тому же, по его словам, долги перед США и помощь, полученная ранее, не засчитываются как взносы в фонд.