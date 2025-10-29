Джей Ді Венс заявив 29 жовтня в ефірі "Pod Force One", що він "почав з чистого аркуша" після суперечки із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, пише 24 Канал.

Дивіться також "Ми знаємо, чого хочуть українці": Венс назвав умову для передачі Києву ракет Tomahawk

Що Венс сказав про відносини України та США?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що після гучної суперечки з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулась у лютому цього року в Овальному кабінеті, відносини між Вашингтоном та Києвом стали "значно продуктивнішими".

Це було шість (вісім) місяців тому. Ми перегорнули сторінку з чистого аркуша,

– сказав Венс.

Також він додав, що США намагаються будувати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочуть закінчити цей "конфлікт". Венс сказав, що Дональд Трамп, так само як і він, має дуже добрі робочі стосунки з усіма залученими сторонами.

Джей Ді Венс визнав, що суперечка із Зеленським 28 лютого стала, ймовірно, найвідомішим з того, що він коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зробить.

Згадуючи лютневу зустріч у Білому домі, Венс сказав: "Якщо повернутися до того моменту, я роздратувався, бо помітив певну грубість". Та зазначив, що будь-який іноземний лідер має поважати правила місця, в якому він перебуває.

Однак він запевнив, що нині сторони зробили висновки з тієї ситуації та налагодили конструктивний діалог.

Яка позиція Дональда Трампа щодо Росії?

В останні місяці Дональд Трамп неодноразово змінював свою риторику щодо Росії та шляхів завершення війни в Україні. Спершу, у вересні він доволі різко висловився про Росію, назвавши її "паперовим тигром" і заявивши, що українські сили здатні повернути частину окупованих територій.

Втім, згодом ситуація змінилась після його телефонної розмови із Володимиром Путіним 16 жовтня. Вже наступного дня під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським Трамп демонстрував більш стриманий і навіть песимістичний тон. За даними американських ЗМІ, він наголошував на складності ситуації на фронті та, ймовірно, натякав на потребу пошуку компромісу з Москвою.

Однак Зеленський тиснув на Трампа щодо питання постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Наразі Трамп утримується від такого рішення.

Водночас віцепрезидент утримався від прогнозів щодо того, як розвиватиметься найсмертоносніший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Якби ви запитали мене приблизно шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять воювати. Це буде як російський В’єтнам. Якби ви запитали мене місяць тому, я б сказав, що ми робимо неймовірний прогрес (на шляху до миру – 24 Канал),

– сказав Венс.

А також додав, що хоча робити точні прогнози складно, він усе ж вважає, що обидві сторони досягли точки зменшення вигоди від конфлікту.

Що відомо про деталі конфлікту у Білому домі?