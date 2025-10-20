Віцепрезидент США сказав, що налаштований оптимістично щодо завершення війни в Україні. Коли саме вдасться зупинити кровопролиття, він не знає. Виступаючи перед журналістами на авіабазі Ендрюс, Венс запевнив, що адміністрація Трампа продовжить свої мирні зусилля незалежно від того, скільки часу знадобиться – тижні чи місяці – на те, аби покласти кінець конфлікту, передає 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

Що нового сказав Венс про ракети Tomahawk?

На питання, чи отримає Україна ракети Tomahawk, віцепрезидент відповів, що Дональд Трамп "безумовно, почув цей запит" від українців.

Ми знаємо, що це те, чого вони хочуть. Це те питання, з якого президент зрештою ухвалить рішення,

– сказав політик.

Він додав, що Трамп ще не вирішив, чи надавати Україні "Томагавки". Вагання американського лідера Венс пояснив тим, що він передусім намагається дбати про безпеку Америки. Віцепрезидент зауважив, що США самим потрібні критично важливі системи озброєння.

Венс зазначив, що Трамп сприяє миру в Україні, бо вважає, що це в інтересах США. Якщо він вирішить, що Америці вигідно продавати додаткову зброю Європі, він це зробить.