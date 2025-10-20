Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу висловив сумнів, що можна просто обміняти значну кількість томагавків на українські безпілотники. Він пояснив, що Вашингтон цікавить передусім технологічна складова, а не обсяги виробництва.

Дивіться також У цьому ворог переважає: лейтенант назвав головну нестачу ЗСУ на фронті

Ідея обміну "Tomahawk за дрони" з'явилася під час візиту Зеленського

Під час візиту української делегації до Сполучених Штатів обговорювали можливість розширення оборонного співробітництва. Серед пропозицій прозвучала ідея обміну технологіями – американські ракети в обмін на українські дрони.

Я не думаю, що буквально можливо обміняти велику кількість Томагавків на дуже багато дронів. Американців насамперед цікавить технологія,

– зазначив Чижов.

Такі обговорення показують пошук нових форматів співпраці, де Україна може виступати не лише отримувачем, а й партнером у технологічних проєктах. Ідея поєднати американське озброєння з українськими розробками може стати основою довгострокових домовленостей.

США цікавляться українськими технологіями дронів

Вашингтон уважно стежить за розвитком українських безпілотних систем, які довели ефективність у війні проти Росії. Йдеться не лише про бойові дрони, а й про інженерні рішення, що дозволяють швидко масштабувати виробництво. Такі розробки привертають увагу американських компаній, які шукають нових технологічних партнерів.

Можливо, вони готові сплачувати роялті, але все одно Томагавки важать і коштують більше,

– пояснив політолог.

Україна може стати цінним партнером у спільних оборонних проєктах, де надаватиме власні розробки та досвід у сфері безпілотників. Такі домовленості здатні посилити стратегічну співпрацю між Києвом і Вашингтоном, не зводячи її лише до обміну зброєю.

За Tomahawk доведеться платити союзникам

Обговорення можливих домовленостей показує, що передача американських ракет не може бути простою бартерною угодою. Йдеться про високу вартість Tomahawk, яку Сполучені Штати не покриють самостійно. Навіть у разі співпраці частину витрат можуть узяти на себе європейські партнери.

Європейським союзникам усе одно доведеться за них розраховуватися, але Україні є що запропонувати. Це і дрони, і підземні газові сховища, і багато креативних людей,

– підсумував Чижов.

Це показує, що Київ входить у діалог не як прохач, а як рівноправний учасник майбутніх технологічних і безпекових домовленостей. Україна залишається партнером, здатним пропонувати ідеї та рішення, а не лише чекати допомоги.

Що відомо про передачу Україні ракет Tomahawk?