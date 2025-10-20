Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала выразил сомнение, что можно просто обменять значительное количество томагавков на украинские беспилотники. Он пояснил, что Вашингтон интересует прежде всего технологическая составляющая, а не объемы производства.

Идея обмена "Tomahawk за дроны" появилась во время визита Зеленского

Во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты обсуждали возможность расширения оборонного сотрудничества. Среди предложений прозвучала идея обмена технологиями – американские ракеты в обмен на украинские дроны.

Я не думаю, что буквально возможно обменять большое количество Томагавков на очень много дронов. Американцев прежде всего интересует технология,

– отметил Чижов.

Такие обсуждения показывают поиск новых форматов сотрудничества, где Украина может выступать не только получателем, но и партнером в технологических проектах. Идея совместить американское вооружение с украинскими разработками может стать основой долгосрочных договоренностей.

США интересуются украинскими технологиями дронов

Вашингтон внимательно следит за развитием украинских беспилотных систем, которые доказали эффективность в войне против России. Речь идет не только о боевых дронах, но и об инженерных решениях, позволяющих быстро масштабировать производство. Такие разработки привлекают внимание американских компаний, которые ищут новых технологических партнеров.

Возможно, они готовы платить роялти, но все равно Томагавки весят и стоят больше,

– объяснил политолог.

Украина может стать ценным партнером в совместных оборонных проектах, где будет предоставлять собственные разработки и опыт в сфере беспилотников. Такие договоренности способны усилить стратегическое сотрудничество между Киевом и Вашингтоном, не сводя его только к обмену оружием.

За Tomahawk придется платить союзникам

Обсуждение возможных договоренностей показывает, что передача американских ракет не может быть простой бартерной сделкой. Речь идет о высокой стоимости Tomahawk, которую Соединенные Штаты не покроют самостоятельно. Даже в случае сотрудничества часть расходов могут взять на себя европейские партнеры.

Европейским союзникам все равно придется за них рассчитываться, но Украине есть что предложить. Это и дроны, и подземные газовые хранилища, и много креативных людей,

– подытожил Чижов.

Это показывает, что Киев входит в диалог не как проситель, а как равноправный участник будущих технологических и безопасностных договоренностей. Украина остается партнером, способным предлагать идеи и решения, а не только ждать помощи.

Что известно о передаче Украине ракет Tomahawk?