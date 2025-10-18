Об этом в интервью 24 Каналу отметила политолог-американист Александра Филиппенко, добавив, что президент США был максимально разочарован поведением Путина еще на Аляске. Поэтому после того перешел к другим методам надавить на Россию.

Кому сейчас США передадут Tomahawk?

После телефонного разговора с Путиным американский лидер заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk нужны самим США. Запас этих ракет у американцев по состоянию на 2024 год, согласно официальным данным, составляет ориентировочно четыре тысячи. Новых Штаты для себя не заказывали, но такие заказы для себя делали другие страны.

Американистка обратила внимание на то, что сейчас Tomahawk будут поставлены в особый регион (азиатско-тихоокеанский): в Японию (400 единиц) и Австралию (более 200). В общем таких ракет США производят 50 единиц ежегодно.

Возможно, сейчас таким образом Трамп посылает сигнал совсем не Путину? Не сигнал ли это Китаю, когда Трамп говорит, что Tomahawk нужны сегодня самим США. Для чего? Следует посмотреть, куда в 2025 году направляются Tomahawk – на склады ближайших союзников: Японии, Австралии,

– озвучила Филиппенко.

По ее словам, эти склады были созданы для сдерживания Китая. Тень этой страны, по ее мнению, гораздо плотнее, чем можно себе представить, и она нависает и над Россией. Политолог предположила, что если сейчас начать передавать Tomahawk Украине, то вероятно, придется брать их из запасов, которые предоставлены Японии и Австралии. Она убеждена, что тема относительно этих ракет для Украины – больше символическая, чем реалистичная.

Тем более, как отметила Филиппенко, ВСУ имеют собственное дальнобойное оружие "Фламинго". Кроме того, до передачи этих ракет Японии и Австралии, их закупили Нидерланды. Она высказала предположение, что, возможно, Европа проявит себя в этом направлении и именно она окажет военную помощь нашему государству.

Последние заявления вокруг Tomahawk: