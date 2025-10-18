На цьому в інтерв'ю 24 Каналу зауважила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, додавши, що президент США був максимально розчарований поведінкою Путіна ще на Алясці. Тож після того перейшов до інших методів натиснути на Росію.

Кому нині США передадуть Tomahawk?

Після телефонної розмови з Путіним американський лідер заявив, що далекобійні ракети Tomahawk потрібні самим США. Запас цих ракет в американців станом на 2024 рік, згідно з офіційними даними, становить орієнтовно чотири тисячі. Нових Штати для себе не замовляли, але такі замовлення для себе робили інші країни.

Американістка звернула увагу на те, що зараз Tomahawk будуть поставлені в особливий регіон (азійсько-тихоокеанський): в Японію (400 одиниць) та Австралію (понад 200). Загалом таких ракет США виготовляють 50 одиниць щорічно.

Можливо, зараз таким чином Трамп надсилає сигнал геть не Путіну? Чи не сигнал це Китаю, коли Трамп каже, що Tomahawk потрібні сьогодні самим США. Для чого? Слід подивитися, куди у 2025 році надсилаються Tomahawk – на склади найближчих союзників: Японії, Австралії,

– озвучила Філіпенко.

З її слів, ці склади були створені для стримування Китаю. Тінь цієї країни, на її думку, набагато щільніша, ніж можна собі уявити, й вона нависає і над Росією. Політологиня припустила, що якщо зараз почати передавати Tomahawk Україні, то ймовірно, доведеться брати їх із запасів, які надані Японії та Австралії. Вона переконана, що тема щодо цих ракет для України – більше символічна, ніж реалістична.

Тим більше, як наголосила Філіпенко, ЗСУ мають власну далекобійну зброю "Фламінго". Крім того, до передачі цих ракет Японії та Австралії, їх закупили Нідерланди. Вона висловила припущення, що, можливо, Європа проявить себе в цьому напрямку і саме вона надасть військову допомогу нашій державі.

