Які проблеми мають "Томагавки"?

На думку видання, навіть якщо Трамп погодиться поставити Україні ці ракети, їхня кількість неясна.

Незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх власних запасів. Також є дуже мало систем Typhon, які потрібні Україні для запуску "Томагавків",

А ще, за словами американських та українських військових експертів, США, швидше за все, нададуть старі моделі "Томагавків", які зможе перехопити російська ППО.

Які моделі "Томагавків" існують і чому всі говорять про Typhon?

Є багато моделей "Томагавків". Остання модифікація – R/UGM-109H Tomahawk Block V з дальністю до 1650 кілометрів. Ракети з індексом Block Va можуть уражати надводні цілі. Індекс Block Vb означає, що ракети мають нову проникну бойову частину Joint Multiple Effects Warhead System (JMEWS) з підвищеним фугасним ефектом.

Typhon – лише один із носіїв "Томагавків". Це наземний варіант корабельної вертикальної пускової установки Mk41. У версії Block Vb він має дальність до 1700 кілометрів. Про Typhon мовиться саме тому, що це єдиний наземний спосіб запускати "Томагавки". Всі інші – це запуск з підводних човнів, міноносців, крейсер, тож очевидно, що Україна отримає саме Typhon (якщо взагалі отримає "Томагавки").

То чи дадуть Україні "Томагавки"?