Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что рычагом влияния на решение давать Украине ракеты Tomahawk, или нет являются выборы в Конгресс США. Они запланированы на ноябрь 2026 года, однако нашему государству это оружие нужно как можно скорее.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk?

Олег Лесной подчеркнул, что в США сейчас не все так хорошо, как хотелось бы Дональду Трампу. Говорится о внутриполитической ситуации.

Вокруг американского лидера есть люди, чьи мнения разделились относительно предоставления Украине необходимого оружия.

Чаши весов держатся на какой-то основе, а эта основа – Трамп. Он использует совсем другой подход в принятии решений,

– отметил политолог.

Речь идет о том, что чью позицию по предоставлению Украине Tomahawk президент США услышит последней, к тому мнению он и может прислушаться.

Интересно. Военный эксперт Александр Мусиенко отмечает, что появление темы передачи Украине ракет Tomahawk сигнализирует России о рисках и непредсказуемости позиции Вашингтона. По его словам, страх перед этим оружием может заставить Москву серьезно задуматься над завершением войны.

Однако, по словам Олега Лесного, возникает определенное расхождение, ведь Трамп не является тем человеком, который долго придерживается своего решения. Ведь в вопросе Tomahawk президент США сначала говорил, что это хороший способ давить на Путина, но потом кардинально изменил свое мнение.

